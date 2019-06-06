Valbuena'nın yerine Mohamed Elyounoussi
Fenerbahçe, Olympiakos'a transfer olan Valbuena'nın boşluğunu Mohamed Elyounoussi ile doldurmayı planlıyor.
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