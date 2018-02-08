Vagner Love golleri sıraladı!
Beşiktaş, Süper Lig'deki Karabükspor maçının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürdü. İdmana Vagner Love ile Quaresma'nın klas golleri damga vurdu!
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