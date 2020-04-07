Ünlü sporcuların en ilginç halleri
Spor ve Magazin Dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. İşte magazin ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin gündelik yaşantılarını en doğal şekliyle sundukları Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Tam 70 milyon euro...
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.