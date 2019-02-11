Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Ümit Öztürk'ün, skandal görüntüsü yeniden gündeme geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, verdiği kararlarla olay adam haline gelen Ümit Öztürk'ün geçtiğimiz yıl Galatasaray maçından sonra Beyaz TV'ye yansıyan görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçı yöneten Ümit Öztürk, maçın ardından ailesi ile birlikte Fatih Terim'in yanına giderek fotoğraf çekilmişti.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon belki de şampiyonluğu belirleyen maçta, hakem Ümit Öztürk Alanyaspor lehine vermediği penaltı kararı ve Muslera'nın ceza sahası dışında rakibini düşürdüğü pozisyonda kırmızı kartına başvurmaması nedeniyle büyük tepki çekmişti.