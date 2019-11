Uğurcan Çakır, Atiba ve Demba Ba'dan açıklamalar

UĞURCAN ÇAKIR: ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda 'Oyuncuların Gözüyle Futbol Ekonomisi' panelinde ve sonrasında açıklamalarda bulundu. Ekonominin başarıyla paralel olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Ekonominin başarıyla paralel olduğunu biliyoruz. Ben kişisel olarak söylersem ilgimi sportif başarı çeker. Sportif olarak başarılı olursanız ekonomi de gelir zaten. Kendime ait kişisel bir gelişim hocam, psikoloğum var. Sosyal medya ile ilgilenen birimim var. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnsanlar dışarıda da nasıl yaşadığını bilmek ister" diye konuştu.



"ALINAN SONUÇLARDA TARAFTAR BİRİNCİ FAKTÖRDÜR"



Taraftarın itici güç olduğunu söyleyen Çakır, "Sahaya çıktığınızda taraftarlarınızı yanınızda görmek çok önemli. Onlar itici güç olarak kullanabiliyoruz. Taraftar birinci faktördür alınan sonuçlarda. Hem büyük hem de Anandolu takımlarında çok önemli bir faktör oluyorlar" şeklinde konuştu.



"BEN DE YURT DIŞINDA OYNAMAK İSTİYORUM"



Takım arkadaşı Abdulkadir Ömür için övgü dolu sözlerde bulunan Uğurcan Çakır, "Dorukhan ile alt yaşlarda ve İrfan Can ile A Milli Takım da oynama imkanı buldum. Çok yetenekliler ve çok çalışıyorlar. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılımında bize çok katkı sağladılar. Abdulkadir Ömür müthiş bir yetenek, onun yeteneklerini birlikte oynadığınızda çok daha iyi anlıyorsunuz. Dorukhan, İrfan Can, hepsi çok yetenekli ve karakterli isimler. Yusuf Yazıcı da çok yetenekliydi ve çalıştı hedefine ulaştı Avrupa'ya transfer oldu. Ben de kendimi fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah bu saydığımız arkadaşlarım gibi bende onlar gibi yurtdışında oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Futbolcu olmasam bile sporun içinde kalacağını ifade eden milli kaleci, "Futbolcu olmasaydım da sporun içinde kalmak isterdim. Çünkü başka bir şey hakkında yeteneğim olduğunu düşünmüyorum" dedi.



"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR ŞANS"



Milli takımdaki jenerasyonun oldukça iyi olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, "2002 Dünya Kupası'nda çok küçüktüm, 6 yaşında filandım. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek benim için müthiş bir şans. Ülke olarak çok şanslıyız, harika bir jenerasyon geldi. Çok yetenekli kalecilerimiz var. Bende bu kaleciler içindeysem ne mutlu bana. Altay Bayındır, Gökhan Akkan, ben kim oynarsa ülkemiz adına en iyi şeyi vermeye çalışacağız. Ben de çok mutluyum, kimseyle rekabet etmek gibi bir niyetim yok, elimden geleni yapmaya çalışıyorum, kim iyiyse formayı o giysin" açıklamalarında bulundu.



"KENDİMİ GELİŞTİRMEM LAZIM"



Kendini geliştirmek için çok çalıştığını belirten Çakır, "Çok çalışıyorum. İyi bir performans sergilemeye çalışıyorum. Takımıma ve milli takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder. Kendimi geliştirmem lazım" dedi.



"ŞAMPİYONADA BAŞARILI OLACAĞIZ"



Milli takımda yakalanan başarının gurur verici olduğunu dile getiren genç kaleci, "Şu an bile tüylerimiz diken diken oldu. Her Türk insanının ve Türk futbolcusunun isteyeceği bir şeydi. Çok mutluyum. Bana da forma şansı gelirse sahada, gelmezse de tribünden ya da yedek kulübesinden arkadaşlarımı desteklerim. Orada olmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Ülkemize çok güzel başarılar yaşattık. Daha iş bitmedi elemeleri geçtik ve gruplara kaldık. Başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞA GİTMEK İSTİYORUZ"



Takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Çakır, "Maç bizim için çok önemli ve ben cezalıyım. Erce kardeşim görev yapacak ona da başarılar diliyorum. İyi bir çıkışımız var, iyi bir takımımız ve hocalarımız var. Bu da sahaya yansıyor. Her maça tek tek bakıyoruz, kazanarak şampiyonluğa gitmek istiyoruz" diye konuştu.



"TRABZONSPOR'UN BAŞARISINA ODAKLANDIM"



İsminin transfer gündeminde İngiliz takımlarıyla anılmasıyla ilgili olarak Çakır, "Özgüvenimi arttırıyor ama bunlara takılıp kalmıyorum, haberlerde gördüğüm kadarıyla takip ediyorum. Özgüvenim artıyor ve daha çok motive oluyorum. Transfer gündemimde yok, Trabzonspor'un başarısına odaklandım" dedi

ATİBA: "ELNENY ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"



Mohammed Elneny ile iyi anlaştıkların belirten Atiba, "Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum, çok üst düzey bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve saha içinde de iyi anlaşıyoruz. Bu da takıma olumlu yansıyor. Takım olarak iyi bir futbol oynamaya başladık. Takım olarak iyi oynadığımızda da herkesin işi kolaylaşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.