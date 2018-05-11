UEFA'nın Galatasaray kararını Mustafa Cengiz açıkladı: "Men cezası gelmeyecek"
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı kırmızılı kulüple ilgili vereceği ve merakla beklenen karar konusunda müjdeyi verdi. Cengiz "UEFA'nın bize verdiği bilgiye göre Avrupa Kupalarına katılacağız" şeklinde konuştıu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılacak. Herhangi bir engel yok." diye konuştu.
"UEFA doğruları gördü" diyen Cengiz, "Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gidip taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın bizden bir takım talepleri olacak. Bu talepler doğrultusunda Avrupa kupalarına katılacağız. Biz Galatasaray'ın mali açıdan kurtulması için mücadele ediyoruz. Hem UEFA hem TFF destek verdi. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.
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