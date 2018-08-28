UEFA 2017/18 Yılın Golü ödülünün sahibi belli oldu!
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    UEFA 2017/18 Yılın Golü ödülünün sahibi belli oldu!

    Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus' attığı gol ile UEFA 2017/18 Yılın Golü ödülünün sahibi oldu.

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    28 Ağustos 2018, Salı
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