Türkiye liderlik peşinde
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın grubu lider bitirme şansı sürüyor... Milliler son maçta Andorra'yı yenip Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyecek.
A Milli Futbol Takımımız, liderlik hedefinden vazgeçmedi...
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 9 maçta 20 puana ulaşan ay-yıldızlı ekibimiz, bitime 1 maç kala finallere gitmeyi garantiledi.
9. hafta maçlarında Fransa sahasında Moldova karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 galip gelerek 22 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi... Fransa da bitime 1 maç kala finallere adını yazdırdı.
Artık grupta gözler hangi takımın grubu lider bitireceğine çevrildi... Milli takımımız son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarda hedef bu karşılaşmayı da galibiyetle kapatmak. Bu durumda gözler Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maça çevrilecek. Fransa bu mücadelede puan kaybederse, Türkiye H Grubu'nu lider bitirerek finallere gidecek.
Milli takımımız Andorra deplasmanında galip gelemezse, Arnavutluk-Fransa karşılaşmasının sonucu ne olursa olsun grubu 2. sırada bitirecek.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde takımların göstereceği performans, finallerde hangi torbada yer alacağını da etkileyecek. Bu yüzden milli takım da liderlik mücadelesini son ana kadar sürdürecek.
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