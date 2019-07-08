Türk stoperlerin Avrupa'da yükselişi
A Milli Takım'ın genç stoperleri Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ın son transferleri için Avrupa kulüpleri toplam 61 milyon euro bonservis ödedi.
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