Milli sporcudan İranlı rakibine bayrak dersi

Altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, Türk bayrağının önüne bayrak açmaya çalışan İranlı sporcuya bakın ne yaptı...

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

TÜRK SPORCUDAN MÜTHİŞ BAYRAK HAMLESİ

60 ülkeden 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, 37 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağladı. Gündüz, kürsüye çıktığı sırada, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya müsaade etmedi ve hızlı bir hamleyle Türk bayrağını yendien İran bayrağının önünde açtı.