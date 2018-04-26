Turgay Demir: Çok hatalı bir karar
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın Kupa maçına çıkmama kararını değerlendirdi.
Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"Zamanlama olarak çok hatalı karar. Ben bunun çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında olan çekişmelere de faydalı olacağını düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama Türk futboluna bir katkısı olacağını düşünmüyorum"
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