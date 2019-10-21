Turgay Demir: Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş için "Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer" yorumunu yaptı.
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