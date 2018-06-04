Tunuslu futbolculardan oruç açma taktiği – Fotomaç TV
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    Tunuslu futbolculardan oruç açma taktiği

    Dünya Kupası hazırlıkları yapan Tunus'ta oruçlu futbolcuların iftar çözümü spor gündemine damga vurdu. Portekiz ve Türkiye ile hazırlık maçları yapan Tunuslu futbolcuların taktiği ise şöyle: Yedek kulübesinden gelen işaretle iftar olduğunu anlayan kaleci Mouez Hassen kendisini yere bırakıyor, hakem oyunu durdurmak zorunda kalıyor ve diğer oyuncular da saha kenarına giderek birkaç lokma yiyecek ve suyla orucunu açıyor...

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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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