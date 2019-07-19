Trezeguet, Aston Villa yolcusu!
Adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'nın Mısırlı kanat oyuncusu için İstanbul kulübüyle 12 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.
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