Traktör Sazi taraftarından Elazığ'a destek tezahüratı!
İran Körfez Kupası Ligi'nde oynanan Persepolis - Traktör Sazi mücadelesi esnasında Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'da yaşanan depremin ardından destek tezahüratında bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Juventuslu Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!
- İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- Mesut Özil annesinin o nasihatını duvarına astı!
- Başakşehir'in zaferi Avrupa basınında: Gladbach ortadan kaldırıldı!
- Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...
- Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...
- UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.