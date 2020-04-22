Trabzonspor'un gündeminde Antalya yok
Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'in corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesi sonrası Antalya'da oynanması fikrine soğuk baktığını ifade etti.
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