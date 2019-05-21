Trabzonspor'un gizli kahramanı Novak
Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, bordo mavili ekibin gol yollarında sıkıntı yaşadığı zamanlarda sahneye çıkarak takımına hayat veriyor. Novak bu sezon çıktığı 31 maçta attığı 6 golle takıma büyük katkı sağladı.
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