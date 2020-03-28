Trabzonsporlu oyuncular zirvede
Süper Lig lideri Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, ligin en değerli oyuncusu konumunda. Uğurcan Çakır ise en pahalı kaleci oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!
- İşte Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler
- Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasından kareler...
- İşte Trabzonspor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
- Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...
- BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler
- Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'a operasyon yapılıyor''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.