Trabzonspor'dan bir transfer daha! Guilherme...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi tranfer listesine almıştı. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilyalı yıldız Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda sözleşme imzalası bekleniyor.