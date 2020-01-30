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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Guilherme...

Trabzonspor'dan orta sahaya bir kuvvet daha... Bordo-mavililer, kadrosundaki güce güç katmak adına BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme Costa Marques için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına getirdi. Fırtına, bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Sambacı'nın Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesinin oyuncunun menajeri sayesinden 40 bin Euro'ya inmesiyle Guilherme'yi sağlık kontrolünden geçirmek üzere Trabzon'a getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi tranfer listesine almıştı. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın gündeminde olan Brezilyalı yıldız Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda sözleşme imzalası bekleniyor.

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30 Ocak 2020 , Perşembe
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