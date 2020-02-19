Trabzonspor'da taraftarın şampiyonluğa inancı tam
Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğa inanıyor. Bordo-mavili takım 1 maç eksiğe rağmen Süper Lig'de 1 puan farkla lider konumda.
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