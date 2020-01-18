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Trabzonspor'da stoper harekatı

Trabzonspor, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor... Onazi ile yolları ayırdıktan sonra Ndiaye'nin lisans işlemlerini tamamlayan bordo-mavililer, Avdijaj ve Fernandes'in sözleşmelerini de feshedip yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Böylelikle stoper transferini gerçekleştirmeyi planlayan Karadeniz ekibinin gündemine gelen son isim ise Fransa'nın Lille takımında forma giyen Adama Soumaoro oldu.

Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de Soumaoro'ya teklif yapıldı.

Bu sezon Lille'de 8 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu 1 de gol kaydetti.

Şu an itibariyle 450 bin Euro limiti bulunan Trabzonspor bütçede yer açması halinde Fransız oyuncu için girişimleri hızlandıracak.

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18 Ocak 2020 , Cumartesi
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