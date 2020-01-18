Trabzonspor'da stoper harekatı

Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de Soumaoro'ya teklif yapıldı.

Bu sezon Lille'de 8 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu 1 de gol kaydetti.

Şu an itibariyle 450 bin Euro limiti bulunan Trabzonspor bütçede yer açması halinde Fransız oyuncu için girişimleri hızlandıracak.