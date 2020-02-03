Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Trabzonspor'da Alexander Sörloth gollerine devam ediyor. Bordo-mavililerin Norveçli yıldızı Fenerbahçe'yi de boş geçmedi ve ligde gol sayısını 16'ya çıkarttı.
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