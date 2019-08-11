Trabzonspor'da forvet arayışı
Kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen? Trabzonspor, Oumar Niasse ve Lois ?Diony için harekete geçti.
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