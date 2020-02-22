Trabzonspor taraftarı stada geldi! İşte o anlar...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesinde Bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park Stadı'na ulaştı. İşte o anlar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...
- Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor
- Çarpıcı tespit! ''Vedat Muriç 40 milyon euro''
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler
- Trabzonspor - Denizlispor maçından kareler...
- Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"
- İşte Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler
- Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.