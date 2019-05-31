Trabzonspor Rodallega'da ısrarcı
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren ?Hugo ?Rodallega'ya sunduğu teklife zam yaptı. Kolombiyalı golcü henüz son kararını vermiş değil.
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