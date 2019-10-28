Trabzonspor kafilesi stada hareket etti
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor kafilesi, maç öncesi maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na hareket etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
- Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
- Trabzonspor'un Çaykur Rizespor 11'i netleşti
- Trabzonspor - Verona maçından kareler...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı!
- Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler...
- İşte dört büyüklerin yeni transferlerle ilk 11'leri! Şampiyonluğun favorisi...
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu | Yanal'dan çok konuşulacak karar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.