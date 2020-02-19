Trabzonspor ikinci yarıda rövanşı aldı
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında puan kaybettiği 4 rakibini de mağlup etmeyi başardı. İlk devrede 4 maçta 3 puan alan bordo-mavililer, ikinci devre 4'te 4 yaparak 12 puanı hanesine yazdırdı.
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