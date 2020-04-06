Trabzonspor Hosseini ile yola devam edecek
Trabzonspor İranlı futbolcusu Hosseini'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Bordo-mavili yönetim 23 yaşındaki futbolcuya uzun bir kontrat önerecek.
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