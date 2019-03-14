Trabzonspor camiasının acı günü
Zonguldak'ta ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan fanatik Trabzonsporlu Kemal Görler hayatını kaybetti. Bordo mavili taraftarlar, Kemal amcalarının ölümünü büyük bir hüzünle karşıladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"
- İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!
- Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
- Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!
- Sivas Belediyespor Trabzonspor maçından kareler
- Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)
- Dört büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular ne kadar kazanıyor?
- Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.