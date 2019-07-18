Tolgay ve Ozan rövanşı aldı
Fenerbahçeli futbolcular arasında ayak tenisinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor... Tolgay Arslan-Ozan Tufan ikilisi, ilk maçı kaybettikleri Emre Belözoğlu ve Alper ?Potuk'a karşı rövanşı kazanmayı başardı.
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