Tolgay Arslan Bundesliga'ya dönüyor
Beşiktaşlı Tolgay Arslan Bundesliga'ya dönüyor. Stuttgart, Beşiktaş'a 10 milyon Euro'luk teklif yapacak
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