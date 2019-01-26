Tolgay Arslan affedilecek mi?
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın durumu netlik kazanmadı. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmaması halinde affedilme ihtimalinin yeniden gündeme geleceği belirtildi.
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