TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi - Son dakika Futbol videoları, Futbol haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş Riva'da bir araya geldi... Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in sözleri şöyle;

"Tüm hedefimiz Türk futbolunun marka değerini en üst noktalara taşımaktır. Bu marka değerini üst noktalara taşımak için bu toplantılar devam edecektir. Yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bütün hedefimiz marka değerimizi yukarı çıkarmak. BeIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor. Dünyada spora önem vermekte ve yayınları bulunmakta. Türkiye'de bulunan 81 milyon nüfus ve güçlü ekonomisi nedeniyle beIN Sports burada bulunmak istiyor."

Orman ise şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kulüpler yayıncı kuruluş ile iyi ilişkiler kuruyor. Türk futbolunun ilerlemesi için ürünün pazarlanması gerekli. Bu bir tek Bein Sports sayesinde değil kulüplerin de içinde olması lazım."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Temmuz 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN