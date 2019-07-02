TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş Riva'da bir araya geldi... Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Nihat Özdemir'in sözleri şöyle;
"Tüm hedefimiz Türk futbolunun marka değerini en üst noktalara taşımaktır. Bu marka değerini üst noktalara taşımak için bu toplantılar devam edecektir. Yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bütün hedefimiz marka değerimizi yukarı çıkarmak. BeIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor. Dünyada spora önem vermekte ve yayınları bulunmakta. Türkiye'de bulunan 81 milyon nüfus ve güçlü ekonomisi nedeniyle beIN Sports burada bulunmak istiyor."
Orman ise şu ifadeleri kullandı:
"Bütün kulüpler yayıncı kuruluş ile iyi ilişkiler kuruyor. Türk futbolunun ilerlemesi için ürünün pazarlanması gerekli. Bu bir tek Bein Sports sayesinde değil kulüplerin de içinde olması lazım."
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