"Terim'in ilgisi beni Galatasaray'a getirdi"
Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı, sarı kırmızılı takıma gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi...
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