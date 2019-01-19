Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı
Videoyu Daralt

Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
19 Ocak 2019, Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN