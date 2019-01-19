Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı
Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.
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