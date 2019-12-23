Tanzanya'da ilginç olay! Sahayı arılar basınca...
Tanzanya'da ilginç bir olay yaşandı. Oynanan futbol müsabakasında sahayı arılar basınca tüm futbolcular ve tribünde yer alan seyirciler yere yattı. O anlar kameralara böyle yansıdı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
- Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...
- Aykut Kocaman Galatasaray'ın yıldızını istiyor!
- Merih Demiral Sarri'yi bin pişman etti! İtalya'dan flaş manşet...
- Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...
- İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!
- Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...
- Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.