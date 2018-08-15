Talisca Çin'deki gollerine devam ediyor
Çin'de Anderson Talisca kasırgası devam ediyor. Guangzhou Evergrande formasıyla 6. maçına çıkan Brezilyalı, 7. golünü Henan Jianye ağlarına bıraktı
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