Tahkim Sörloth'un cezasını 1 maça indirdi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu. Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle pfdk tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezası düşürüldü...
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