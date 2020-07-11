Tahkim Kurulu kararları açıklandı
TFF Tahkim Kurulu, 10 Temmuz 2020 tarihli kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL'lik para cezasına çarptırılan Sofiane Feghouli ile bir maçtan men ve 13 bin TL para cezası alan Serdar Aziz'in cezaları için kulüplerinin yaptığı itirazların reddedildiği ve cezaların onandığı kaydedildi.
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