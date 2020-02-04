Süper Lig'de zirve karıştı
Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Şampiyonluk yarışında 7 takımın zirve mücadelesi yaptığı ligde önümüzdeki 3 hafta kritik maçlar oynanacak.
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