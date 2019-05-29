Süper Lig'de teknik adam dosyası
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda 13 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde 5 takım ise sezona başladıkları teknik direktörlerle bitiş çizgisini geçti.
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