Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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