A Spor yorumcusu Kerem İnan, Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Lucescu 3 tane oyuncusuna emredemez. 'Şunu şöyle yapın' diyemez. Lucescu idmanda oyuncuya yalvarırdı 'şu hareketi yapın' diye. Beşiktaş'tayken soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler." ifadelerini kullandı.