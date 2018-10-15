"Soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler"
A Spor yorumcusu Kerem İnan, Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Lucescu 3 tane oyuncusuna emredemez. 'Şunu şöyle yapın' diyemez. Lucescu idmanda oyuncuya yalvarırdı 'şu hareketi yapın' diye. Beşiktaş'tayken soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler." ifadelerini kullandı.
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