"Soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler"
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    "Soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler"

    A Spor yorumcusu Kerem İnan, Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Lucescu 3 tane oyuncusuna emredemez. 'Şunu şöyle yapın' diyemez. Lucescu idmanda oyuncuya yalvarırdı 'şu hareketi yapın' diye. Beşiktaş'tayken soyunma odasında Lucescu'nun üzerine yürüdüler." ifadelerini kullandı.

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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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