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Sörloth Şota'nın tahtına ortak

Trabzonspor'da Norveçli golcü Alexander Sörloth, uzun yılların ardından bordo-mavili formayla adından söz ettiren forvet oyuncusu oldu. Karadeniz ekibinin sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth, performansıyla Şota'yı yakaladı.

İlk 9 haftada 6 gol-3 asist üreten Norveçli golcü, Trabzonspor tarihindeki en iyi yabancı golcü performansını da tekrarladı.

1995-96 sezonunda ilk 9 haftada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Şota Arveladze ile aynı rakama ulaşan Sörloth, gelecek hafta bir gol daha atması durumunda Şota'nın bu performansını da geçecek.

Son 6 lig maçının tamamında en az bir gole katkı yapan başarılı forvet, bordo-mavili takıma 6 puan kazandırdı.

Başakşehir maçında son dakikada beraberliği getiren golü atan Sörloth, ligde alınan süreler kıyaslandığında 6 gol ve 3 asistle skora en fazla katkı yapan isim olmayı da başardı.

İki yıllığına kiralanan Sörloth gelecek sezon da 25 maçta oynarsa Trabzonspor, sözleşme gereği 6 milyon Euro'ya bonservisini alma hakkı kazanacak.

Bordo-mavililer, Sörloth'u daha uygun fiyata alabilmek için şimdiden harekete geçti.

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31 Ekim 2019 , Perşembe
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