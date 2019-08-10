Sörloth ilk maçında mest etti
Trabzonspor'un yeni transferi Alexander ?Sörloth ilk resmi maçında gol atmayı başardı. Genç oyuncunun, Sparta ?Prag karşısındaki performansı göz doldurdu.
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