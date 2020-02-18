Sörloth gollerine ara vermedi
Trabzonspor'da Alexander Sörloth gollerine ara vermiyor... Ligde 17 gole ulaşan Norveçli yıldız, oynadığı son 10 lig maçının 9'unda skora katkıda bulundu.
Trabzonspor'da alexander sörloth gollerine devam ediyor...
Süper Lig'de bordo-mavili ekibin liderliğe yükseldiği Demir Grup Sivasspor maçında takımın en iyilerinden biri olan Norveçli futbolcu, Trabzonspor'un ilk golünü ağlara yolladı. Sörloth, Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı golde de kale ağzına topu çeviren isimdi.
Sörloth, ligdeki gol sayısını 17'ye çıkarttı ve gol krallığında zirvedeki yerini korudu. 24 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı son 10 maçın 9'unda skora katkı yaptı. Bu süreçte sadece iç sahadaki Yukatel Denizlispor mücadelesinde gol veya asist üretemeyen Sörloth, diğer 9 maçta toplam 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sörloth ligdeki 17 golünün 11'ini ise iç sahada kaydetti. Norveçli yıldız akyazı'daki son 4 lig maçını da boş geçmedi.
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