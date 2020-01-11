Sofiane Feghouli'den müthiş gol!
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında, Adana Demirspor karşısında Sofiane Feghouli ile 1-0 öne geçti.
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