Sivas Belediyepor'dan muhteşem goller | İZLEYİN
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırlayan Sivas Belediyespor'da, Alpay Koçaklı (9') ve Aykut Emre Yakut (67') izleyenlere muhteşem 2 gol izletti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim
- EURO 2020'de gruplar belli oluyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
- Sosyal medya gündemi (21 Kasım 2018)
- Spor dünyasının unutulmaz gafları
- Avrupa'nın en golcü takımları
- Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!
- Yılmaz Vural üç büyüklere seslendi!
- Türk futbolunun unutulmaz geri dönüşleri!