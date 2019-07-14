Sıradaki hedef Ndiaye
Hücum hattını Muriç, Kruse ve Rodrigues ile güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta saha transferine geldi... Sarı lacivertlilerin gündemindeki ilk isimse Badou Ndiaye.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe son dakika haberi: ''Eljif Elmas gerçek pozisyonunda oynamadı''
- Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
- Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
- Devlerin peşinde olduğu isim için açıklama
- Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...
- Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriç'in film gibi hayatı
- Fenerbahçe'nin çok sürpriz transferi! Böyle duyurdular ve para da açıklandı... Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.