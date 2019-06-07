Sinan Gümüş İtalya yolcusu
Sinan Gümüş İtalya yolcusu. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş Genoa ile anlaşmaya vardı.
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